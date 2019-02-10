Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak yeni yıla giren Çinli turistleri ağırlıyor. Çin'in en önemli bayramlarından kabul edilen ve 5 Şubat itibarıyla başlayan bayram tatilini Türkiye ile değerlendirmeyi tercih eden çok sayıda Çinli, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya adeta akın etti. Bölgedeki bazı otellerde tam doluluk oranı yakalanırken, Çinli konuklar Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturdu. Peribacaları arasında gezinti yapan turistler, doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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