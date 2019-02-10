Bugünkü
Takvim

'ya li akını

Çin akını
Türkiye'nin önemli merkezlerinden , geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak yeni yıla giren li leri ağırlıyor. Çin'in en önemli bayramlarından kabul edilen ve 5 Şubat itibarıyla başlayan bayram tatilini ile değerlendirmeyi tercih eden çok sayıda Çinli, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya adeta akın etti. Bölgedeki bazı otellerde tam doluluk oranı yakalanırken, Çinli konuklar Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturdu. Peribacaları arasında gezinti yapan turistler, doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKapadokya'ya Çinli turist akını
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri