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Elektrikte tarıfe değişti

Elektrikte tarıfe değişti
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "" olarak değiştirileceğini belirterek, "Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız." dedi.

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