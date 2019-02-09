20 bin öğretmene atama sevinci

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Sözleşmeli öğretmen ataması için düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni atanan arkadaşlarımızın okullarına geldiklerinde başka bir sorumlulukları da var. Sizin artık 'mezun olduk ve öğretmen olduk' şeklinde düşünmek yerine 'asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz, bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız' şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder" dedi.
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "Bugün yapılacak atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524'e çıkacak. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89'dan yüzde 91'e çıkacaktır" bilgisini paylaştı. Ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşları dökerken, bazıları da mutlu haberi telefon ettikleri yakınlarıyla paylaştı. Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı.
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "Bugün yapılacak atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524'e çıkacak. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89'dan yüzde 91'e çıkacaktır" bilgisini paylaştı. Ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşları dökerken, bazıları da mutlu haberi telefon ettikleri yakınlarıyla paylaştı. Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.