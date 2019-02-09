20 bin öğretmene atama sevinci 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Bakan Selçuk tarafından yapıldı. Öğretmenlerin yaklaşık 15 bini Doğu ve Güneydoğu’ya atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Sözleşmeli öğretmen ataması için düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni atanan arkadaşlarımızın okullarına geldiklerinde başka bir sorumlulukları da var. Sizin artık 'mezun olduk ve öğretmen olduk' şeklinde düşünmek yerine 'asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz, bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız' şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder" dedi.







MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "Bugün yapılacak atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524'e çıkacak. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89'dan yüzde 91'e çıkacaktır" bilgisini paylaştı. Ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşları dökerken, bazıları da mutlu haberi telefon ettikleri yakınlarıyla paylaştı. Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Türkiye genelindeyapıldı. Sözleşmeli öğretmen atamasıiçin düzenlenen törende konuşan, "Yeniatanan arkadaşlarımızın okullarınageldiklerinde başka bir sorumlulukları davar. Sizin artık 'mezun olduk ve öğretmenolduk' şeklinde düşünmek yerine 'aslamezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz,kendimizi geliştireceğiz, bu sistemeçok daha büyük katkılar sağlayacağız'şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çokmutlu eder" dedi.da "Bugünyapılacak atamayla 920 bin 524 olanöğretmen sayımız'e çıkacak.Bu atamayla birlikte Türkiye genelidoluluk oranımız ise yüzde 89'dan yüzde91'e çıkacaktır" bilgisini paylaştı. Atamasıyapılan öğretmen adayları büyük sevinçyaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşlarıdökerken, bazıları da mutlu haberi telefonettikleri yakınlarıyla paylaştı. Atamakapsamında toplamda 53 bin 871 adaytercih yaptı. Atamada 8 bin 470 kontenjanilebirincisırada, 6 bin 438 kontenjan ileikinci sırada yer aldı. TÜM MANŞETLER