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  • 07.02.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 10:53

’ndan 16 bin sözleşmeli personel müjdesi!

İş arayanlar için ’ndan güzel bir haber geldi. 2019 yılında 16 bin kişiyi sözleşmeli olarak bünyesine katacağını duyurdu. Peki şartları nelerdir? Hangi alanlarda istihdam yapılacak? İşte tüm detaylar…



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip bölümlerine iş alımları yapılacak. Sözleşmeli olarak çalışacak kişilerin ise 2019 yılı için belirlenen rakamı 16 bin olarak belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

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