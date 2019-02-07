Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip bölümlerine iş alımları yapılacak. Sözleşmeli olarak çalışacak kişilerin ise 2019 yılı için belirlenen rakamı 16 bin olarak belirtildi.