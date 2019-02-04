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İşsize çifte gelir imkanı!

bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında maaş alırken, ’na katılarak ayda bin 10 lira daha kazanabiliyor.

İşsize 3 bin 41 TL
Ülkemizde 10 aya varan maaşından yararlanırken, bu sürede 'na katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle aylık 3 bin 41 liraya varan gelir elde edilebiliyor. İşsizlik maaşı, işsiz kalanlar için önemli bir garanti. Bu maaş en az brüt yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.



Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 15 lira 59 kuruş, en yüksek de 2 bin 31 lira 19 kuruş ödeniyor. İşsiz kalanlar, 'un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları'na katılırsa ikinci bir ödeme alabiliyor. Bu programlara başvuran kişiler bu yıl günlük 38,85 lira alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 10 lira 10 kuruşu buluyor. Programlar geleceğin mesleklerinde en çok 9, imalatta 6, diğer sektörlerde 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

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