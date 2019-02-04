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: Yerli mobilyalar dizilerle tanıtılsın

Yerli mobilyalar dizilerle tanıtılsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dizi-film ve mobilya sektörünün işbirliğiyle ihracatın daha da artacağını bildirerek, "Dizilerimiz 156 ülkeye, mobilyalarımız ise 179 ülkeye ihraç ediliyor. Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirilmeli. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı" ifadelerini kullandı.

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