Esnaf perakende yasası bekliyor

Tekelci zihniyette serbest piyasa koşullarının işlemediğine dikkati çeken TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Liberal ekonominin ve serbest piyasa koşullarının işlemesi için geleneksel perakende sektörünün bozulmaması gerek. Tabi ki hiper ve gross marketler de olmalı ama gelişmiş ülkelerdeki gibi geleneksel perakende sektörünü rahatsız etmeyecek ölçüde olmalı" diye konuştu.
- Ekonomi
- 03.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.