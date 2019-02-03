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Esnaf perakende yasası bekliyor

Esnaf perakende yasası bekliyor
Tekelci zihniyette serbest piyasa koşullarının işlemediğine dikkati çeken Başkanı Bendevi Palandöken, "Liberal ekonominin ve serbest piyasa koşullarının işlemesi için geleneksel perakende sektörünün bozulmaması gerek. Tabi ki hiper ve gross marketler de olmalı ama gelişmiş ülkelerdeki gibi geleneksel perakende sektörünü rahatsız etmeyecek ölçüde olmalı" diye konuştu.

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