Kart savaşı!

Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği kredi kartı yapılandırma kampanyası binlerce vatandaşın yüzünü güldürürken, özel bankalar 2 milyonun üzerindeki kartı iptal ettirmemek için her yolu deniyor. Yapılandırma kapsamına alınan kredi kartları tamamen kapatılıyor. Bu nedenle portföyündeki binlerce kişinin bir anda silinmesini istemeyen bankaların bazıları, müşterilerine Ziraat, Halkbank, VakıfBank'a yakın oran ve vadelerle yapılandırma yapabilecekleri mesajları göndermeye başladı.
BDDK TAKİPTE
Hükümetin aldığı yapılandırma kararı öncesi tek bir adım atmayan bankalar, şimdi ise kart sahiplerine uzun vadeli yapılandırma, ek puan verme, hesaba nakit 50-100 lira aktarma, mevcut yüksek limiti koruyarak yeni numaralı kart verme, bir kısmı faizsiz nakit kredi gibi çok sayıda teklif sunuyor. Bazı bankalar da gelirinin çok üzerinde limitli kartları taşıyan müşterilere bu olanaklarını kaybedecekleri yönünde baskı yapıyor. BDDK kart iptalinde zorluk çıkaran bankaları takibe alırken, 7 günlük yasal süreyi dikkate almayanlara ilişkin yasal işlem başlatılacak.
HAZAL ATEŞ
BDDK TAKİPTE
Hükümetin aldığı yapılandırma kararı öncesi tek bir adım atmayan bankalar, şimdi ise kart sahiplerine uzun vadeli yapılandırma, ek puan verme, hesaba nakit 50-100 lira aktarma, mevcut yüksek limiti koruyarak yeni numaralı kart verme, bir kısmı faizsiz nakit kredi gibi çok sayıda teklif sunuyor. Bazı bankalar da gelirinin çok üzerinde limitli kartları taşıyan müşterilere bu olanaklarını kaybedecekleri yönünde baskı yapıyor. BDDK kart iptalinde zorluk çıkaran bankaları takibe alırken, 7 günlük yasal süreyi dikkate almayanlara ilişkin yasal işlem başlatılacak.
HAZAL ATEŞ
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