ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarında sabırlı olacağının ve 3 yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini vermesiyle birlikte dolar 5.20 liranın altına inerek 29 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 14.27'ye inerek 30 Mayıs'tan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, 5.20'nin altında kalınırsa, dolarda 4.98 seviyesinin gündeme geleceğine dikkat çekti.
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- 01.02.2019
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Dolar çakıldı
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