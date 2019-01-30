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Esnaf ucuz istiyor

Esnaf ucuz internet istiyor
İnternet paket fiyatlarının büyük oranda yükseldiğini ve esnafın e-ticaretten daha çok pay alması için özel indirimli tarifeler uygulanmasını isteyen Başkanı , "Adil kullanım kotası kalktıktan sonra GSM şirketleri paket fiyatlarına yüksek oranda zam uyguladı" diye konuştu.

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