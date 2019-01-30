İnternet paket fiyatlarının büyük oranda yükseldiğini ve esnafın e-ticaretten daha çok pay alması için özel indirimli tarifeler uygulanmasını isteyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Adil kullanım kotası kalktıktan sonra GSM şirketleri internet paket fiyatlarına yüksek oranda zam uyguladı" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
Esnaf ucuz internet istiyor
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