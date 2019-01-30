Asgari ücret 2019 yılında ne kadar? AGİ miktarı nedir?

Asgari ücret ve AGİ miktarının 2019 yılında ne kadar olduğu kesinleşti. Milyonlarca kişi asgari ücrete zam yapılmasını bekliyordu ve gelen haberler büyük sevinç yaşadı. Peki asgari ücretle çalışanlar ne kadar maaş alacak? AGİ miktarı ne kadar eklenecek?
Asgari ücret kaç lira oldu?
2018 yılında asgari ücret miktarı aylık net olarak 1.603,12 TL'ydi. Asgari ücretle çalışanlara müjdeli haber geldi ve %26,05 oranında zam gerçekleşti. Bu gelişmeden sonra 2019 yılında alınacak olan asgari ücret miktarı brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. 2019 yılında her ay alınacak maaş miktarı yeni bir zam yapılana kadar bu şekilde olacak.
2019 (Asgari Geçim indirimi) AGİ miktarı güncel tablo
2019 yılı asgari ücret zammından sonra AGİ miktarları da belirlendi. Evli/bekar, çocuklu/çocuksuz olarak değişen AGİ miktarlarını aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Asgari ücret kaç lira oldu?
2018 yılında asgari ücret miktarı aylık net olarak 1.603,12 TL'ydi. Asgari ücretle çalışanlara müjdeli haber geldi ve %26,05 oranında zam gerçekleşti. Bu gelişmeden sonra 2019 yılında alınacak olan asgari ücret miktarı brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. 2019 yılında her ay alınacak maaş miktarı yeni bir zam yapılana kadar bu şekilde olacak.
2019 (Asgari Geçim indirimi) AGİ miktarı güncel tablo
2019 yılı asgari ücret zammından sonra AGİ miktarları da belirlendi. Evli/bekar, çocuklu/çocuksuz olarak değişen AGİ miktarlarını aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.