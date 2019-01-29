Bugünkü
Takvim

Yabancılar ev için ’u seçti

Yabancılar ev için Samsun’u seçti
Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da artarken, 'u, yüzde 161 ile , yüzde 91 ile takip etti. Samsun'da yabancıya konut satışı geçen yıl 956'ya, Ankara'da 2 bin 133'e, Yalova'da 2 bin 63'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 78,30 artarak 22 bin 234'ten 39 bin 663'e yükseldi. Yabancıların konut alımında geçen yıl en çok tercih ettiği il ise 14 bin 270 konutla İstanbul oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYabancılar ev için Samsun’u seçti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri