Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da artarken, Samsun'u, yüzde 161 ile Ankara, yüzde 91 ile Yalova takip etti. Samsun'da yabancıya konut satışı geçen yıl 956'ya, Ankara'da 2 bin 133'e, Yalova'da 2 bin 63'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 78,30 artarak 22 bin 234'ten 39 bin 663'e yükseldi. Yabancıların konut alımında geçen yıl en çok tercih ettiği il ise 14 bin 270 konutla İstanbul oldu.
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- 29.01.2019
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Yabancılar ev için Samsun’u seçti
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