Konuyla ilgili SGK Kars İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 28.12.2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesi ile Kurumumuza olan borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir" denildi.