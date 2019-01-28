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  • 28.01.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 20:09

'nın son durumuyla ilgili geni gelişme!

() 16. Bölge Müdürü , 'nın son durumuyla ilgili, " yapılarındaki tüm santral  binalarımız tamamlandı. 6 türbinimizin 6'sı da yerine indirildi, kablolama  çalışmaları devam ediyor. Su tutma için bir engelimiz kalmadı." dedi.

Resmen açıklandı! Çok az kaldı...

() 16. Bölge Müdürü , Valiliğinde düzenlenen 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, ve Hasankeyf'teki tarihi, kültürel eserlerin taşınması ve yeni Hasankeyf'teki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK BARAJI
Ilısu Barajı ve Projesi'nin ve illerine sınır teşkil eden Dicle Nehri üzerinde kurulduğunu anımsatan Kösalı, Ilısu Barajı'nın dolgu hacmi bakımından 'nin ikinci, kurulu güç bakımından da Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olduğunu ifade etti.

Kösalı, Ilısı'nun ön yüzü beton kaplı baraj tipinde de dolgu hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olduğunu kaydetti.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"
Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin su tutma aşamasına geldiğini aktaran Kösalı, "Barajımız nehir tabanından itibaren 135 metre uzunluğunda, bin 200 megavat kurulu gücünde ve yıllık üretimi de 4 milyar 120 milyon kilovatsaattir. Bu da ülkemizin toplam potansiyelinin yüzde 4'üne tekabül ediyor. Sadece enerji üretiminden yıllık 2,2 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağlayacak. "

Ana baraj ile dolu savak imalatlarının tamamlandığını aktaran Kösalı, şöyle devam etti:

"Enerji yapılarındaki tüm santral binalarımız tamamlandı. 6 türbinimizin 6'sı da yerine indirildi, kablolama çalışmaları devam ediyor. Su tutma için bir engelimiz kalmadı. Su tutma aşamasında sadece kapağı kapatacağız. Kapağı şu anda askıda bekletiyoruz. Enerji bölümlerimiz şu anda su almaya hazır, şalt sahası tamamlandı."

Vali Hulusi Şahin başkanlığındaki toplantıda diğer kurum müdürleri de kurumları ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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