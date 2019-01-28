Dolar endeksi Cuma günü yüzde 0.8 geriledikten sonra bugün de düşüş kaydederek 95.74'de bulunuyor. Uzun süredir kapalı olan ABD hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin anlaşma da yatırımcılarına dolara olan güvenli liman talebini azalttı. Zayıflayan küresel ekonomi ve ABD-Çin ticaret geriliminin olduğu bir ortamda, Fed'in bu yıl ülkede büyümenin zarar görmemesi için faizleri sabit tutması bekleniyor. Bugün dolar ne kadar oldu? İşte 28 Ocak güncle döviz kuru...

İşlemciler, Fed politika yapıcılarının sıkılaştırma döngüsüne ara verilmesinin sinyalini vereceğini öngörüyorlar. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi 29 ve 30 Ocak tarihlerinde toplanacak ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel ivmenin zayıflamasıyla ABD ekonomisine yönelik artan riskleri ifade etmesi bekleniyor.

Vadeli işlem piyasaları 2019 için faiz artırımı fiyatlamıyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?