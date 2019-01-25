Kredi faizleri 3 ayda 10 puan geriledi

Ticari kredi faizleri, ülke risk primindeki gerileme ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisiyle son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 26 sınırına geriledi. 11 Ocak itibarıyla ortalama ticari kredi faiz oranı, son 3 ayda 935 baz puan azalarak yüzde 26.02 seviyesine geriledi. Aynı dönemde ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı 661 baz puanlık düşüşle yüzde 32.75'e indi.
- Ekonomi
- 25.01.2019
- Gazete
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