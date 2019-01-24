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Marketlerdeki lar kur artışının 2 katı!

Market fiyatları cep yakıyor. Kurdaki yükselişle yüzde 81 yapan marketler, gerileyen dolar karşısında sadece yüzde 5 indirim yaptı.

'Zam'piyon
Kurdaki yükselişle düğmesine basan marketler, düşüşe rağmen fiyatları geri çekmeye yanaşmıyor. Sebze-meyve, temizlik ve gıdadaki 25 ürün üzerinden marketlerde yapılan araştırmaya göre; Aralık 2017 ile Eylül 2018 arasındaki fiyat artışı yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle temizlik ürünlerinde kur şoku dönemindeki zamlar yüzde 100'leri aştı. Sonrasında kurdaki düşüş fiyatlara sınırlı yansıdı. Fiyatların hâlâ 1 yıl öncesinden yüzde 70 yüksek olduğu görüldü. 25 ürünün toplam bedeli 2017'de 310 lira iken, 2018'de 559 lira, Ocak 2019'da ise 529 lira oldu. Bir başka deyişle doların zirve yaptığı dönem sonrasında 25 ürüne sadece ortalama yüzde 5 indirim yansıtıldı. Dolar Aralık 2017'de 3.81 lira iken, finansal operasyonla 6.88 lira ile zirveyi gördü. Bugün kur 5.32 lira düzeyinde. Son 1 yılda TL'deki değer kaybı yüzde 40'larda. Ürünlerdeki zam ortalaması ise yüzde 70'lerde. Yani kur artışının yaklaşık 2 katı.



ŞAŞIRTTI
Marketlerin maydanoz tarifesi kafaları karıştırdı. Halden 25 kuruşa çıkan maydanoz, pazarda 50 kuruş, marketlerde ise 1.5- 3 lira arasında.

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