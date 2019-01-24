CASTROL Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 25 yenilenebilir bitkisel baz yağ içeren motor yağı Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC'i pazara sunduklarını söyledi. Karagül, "Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ürünlerimize sınırlı değil. Daha iyi bir gezegen ve atıkların azaltılması için işbirliği halinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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- 24.01.2019
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CASTROL’den çevreci hamle
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