İhracatta yeni rekor geliyor

Geçen yıl 27,3 milyar doları kredi, 16,9 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 44,2 milyar dolar finansman desteği sunan Türk Eximbankın, bu yıl 29,4 milyar doları kredi, 19 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 48,4 milyar dolar destek sağlaması planlanıyor.

Yıl sonuna kadar 8 yeni şube daha açılarak toplam 20 şubeye ulaşılması ve 4 yeni irtibat bürosu açılışıyla 19 irtibat bürosuyla hizmet verilmeye başlanması da bankanın amaçları arasında yer alıyor.

Kuruluşun kredi olanaklarından faydalanmak isteyen firmalar öncelikle Türk Eximbank şubeleri ya da irtibat bürolarıyla temas kuruyor.

Faaliyet yapılarına ve finansman ihtiyaçlarına uygun kredi programı belirlendikten sonra analiz çalışması için gerekli evrak listesi firmayla paylaşılıyor.

Firmaların gerekli evrakı hazırlayarak şubelere teslim etmesinden sonra analiz çalışması gerçekleştiriliyor ve oluşturulan rapor sonucunda Banka, kredilendirme koşullarına uyan firmalara limit tahsis ediyor.

Firmaların kendilerinden talep edilen teminatları iletmelerinin ardından kaynak uygunluğuna göre kredi kullandırımı gerçekleştiriliyor.

Ayrıca firmalar, finans kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde, ticari ve katılım bankaları ile faktoring kuruluşlarından da Bankanın sunduğu uygun faiz oranlarıyla finansman sağlayabiliyor.