THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, katıldığı bir televizyonda açıklamalarda bulundu.

İlker Aycı,"45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak. Buradaki taşınma süresi boyunca özellikle yoğunluğun oluşacağı yer Basın Ekspres yolu üzeri olacak. Çünkü en önemli yol orası şu anda. Gece yarısı 03..00'te başlayacak. Bu 45 saat içerisinde de bazı uçaklarımız boş olarak intikal uçuşu yapacaklar. 170 civarı uçak. Bir kısım uçak da kalktıkları yerden yolcuları alacak gelecekler." dedi.

"SÜREÇ PLANLANDI VE DENEMELERİ YAPILDI"

Aycı açıklamasının devamında "İstanbullulardan bizi mazur görmelerini, onların dünyanın en büyük havalimanını kullanmaları esnasında, bu taşınma sürecini geçici olduğunu, sabır göstermelerini rica edeceğim. Basın Ekspres Yolu en önemli yer. Kapanıp kapanmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Bize gösterilen güzergahta, bize verilen saatler arasında biz işimizi, görevimizi yapacağız. Son derece profesyonel taşıyıcılarla beraber yürütülüyor bu süreç planlandı, hazırlandı, denemeleri yapıldı" ifadelerine yer verdi.

"12 SAATLİK BİR SÜREDE UÇUŞ OLMAYACAK"

İlker Aycı'nın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Kısa süre uçuşlarda azalma olacak, kademe kademe artış olacak. Zaten biletlerimizin satışlarını buna göre ayarlıyoruz. Burası saatlik kapasitesi anlamıyla da, kullanılan binasıyla da terminaliyle de içerideki tüm tesisleriyle faaliyete geçecek. Uçuş yapmadığımız 12 saatlik bir süre var. 45 saatin içerisindeki 12 saatlik bir süre. Onu ilan eder etmez de tüm yolcularımız bilgilenmiş olacaklar. Taşınma devam edecek. Ancak 45 saat içerisinde ara ara uçuşa devam edeceğiz.