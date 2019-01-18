Marketlere fiyat uyarısı 2019’u enflasyonda hedeflerin altında kapatmak için çalıştıklarını söyleyen Albayrak, ‘Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor. Marketlerle bunu konuşacağız’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "2019'da daha güçlü adımlar atacağız" dedi. Albayrak, marketlerde istenilen rakamların olmadığını, bunu konuşacaklarını söyledi. 'Adım Adım Ekonomi Antalya' toplantısına katılan Albayrak, 16 yılda 4 katı büyüttüklerini, ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi altyapısını neredeyse tamamen yenilediklerini, dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli noktaya geldiklerini aktardı. "Yeni dönemde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren birçok paydaşın yanında, desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz" diyen Albayrak, şunları kaydetti: "Gıda zinciri çarşıdapazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Marketlerde olduğu gibi diğer alanlarda çok daha net iyileşmeyi bekleyeceğiz. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz."



SAMURAY BONO İHRACİ GELİYOR

Bakan Albayrak, "Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçireceğiz" dedi. , mali disiplinikararlılıkla uygulamaya devamedeceklerini belirterek, "2019'dadaha güçlü adımlar atacağız"dedi. Albayrak, marketlerdeistenilen rakamların olmadığını,bunu konuşacaklarını söyledi.' toplantısına katılanAlbayrak, Türkiye ekonomisiniulaştırma, enerji, sağlık, sanayialtyapısını neredeyse tamamenyenilediklerini, dünyaya örnekolacak birçok proje ortayakoyarak önemlinoktayageldiklerini aktardı. "Yenidönemde Enflasyonla TopyekunMücadele Programı'na destekveren birçok paydaşın yanında,diyen Albayrak, şunlarıkaydetti: "Gıda zinciri çarşıdapazardanasıl, marketlerdenasıl bakıyoruz. Pazardakiylemarketteki arasında ciddi farkvarsa, o zaman marketlerimizbeklediğimiz katkıyı yapmıyor.Marketlerde olduğu gibi diğeralanlarda çok daha net iyileşmeyibekleyeceğiz. Bu süreçte dahagüçlü performansıtüm paydaşlardanbekleyeceğiz.", "Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, faiz ler düştü. Faizi tek haneye düşürmeye kararlılıkla gayret edeceğiz. Enstrüman çeşitliliğini artırmak içincinsindenile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçireceğiz" dedi. TÜM MANŞETLER