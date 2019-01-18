Marketlere fiyat uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "2019'da daha güçlü adımlar atacağız" dedi. Albayrak, marketlerde istenilen rakamların olmadığını, bunu konuşacaklarını söyledi. 'Adım Adım Ekonomi Antalya' toplantısına katılan Albayrak, Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttüklerini, ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi altyapısını neredeyse tamamen yenilediklerini, dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli noktaya geldiklerini aktardı. "Yeni dönemde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren birçok paydaşın yanında, desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz" diyen Albayrak, şunları kaydetti: "Gıda zinciri çarşıdapazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Marketlerde olduğu gibi diğer alanlarda çok daha net iyileşmeyi bekleyeceğiz. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz."
SAMURAY BONO İHRACİ GELİYOR
Bakan Albayrak, "Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, faizler düştü. Faizi tek haneye düşürmeye kararlılıkla gayret edeceğiz. Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçireceğiz" dedi.
SAMURAY BONO İHRACİ GELİYOR
Bakan Albayrak, "Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, faizler düştü. Faizi tek haneye düşürmeye kararlılıkla gayret edeceğiz. Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçireceğiz" dedi.
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