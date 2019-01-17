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  • 17.01.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 17:32

Bakan Albayrak'tan mesajı

, 'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi. Bakan Albayrak, "İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'tan THY mesajı

, 'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada;

"THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek." dedi.

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