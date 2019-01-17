Bakan Albayrak'tan THY mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada;
"THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek." dedi.
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