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  • 16.01.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 12:11

'ndan kira genelgesi

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazlarının kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni yapacağı taşınmaz kiralamalarında uyacağı esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira genelgesi

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin esasların belirlendiği Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı 'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazlarının kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni yapacağı taşınmaz kiralamalarında uyacağı esaslar yer aldı.

Genelgeye göre; kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazların kira artışları, artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde yapılacak. Söz konusu yüzde değişim oranının negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacak. Bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacak. Yeni yapılacak kira sözleşmelerinde, yıllık kira bedeli en fazla üçer aylık eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödenecek.

Bir yıllık sözleşme sonunda kira sözleşmesi devam ettirilecekse artış oranı artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE endeksinin 12 aylık ortalamasına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde yapılacak. Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçlar kiraya verene ait olacak.

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