Ev hanımlarına vergi muafiyeti müjdesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde tarhana yapan, örgü ören, kilim dokuyan ve bunların ticaretini yapan ev kadınlarının internet üzerindeki satışları da vergi muafiyeti kapsamında olacak. Bu uygulama, ev kadınlarının e-ticarete atılıp ekonomiye katkı sağlaması bakımından oldukça sevindirici" dedi.



İnternet üzerinden satış yapan ev kadınlarının 30 bin TL'ye kadar olan satışlarında vergi muafiyetinin devam edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri açmadan evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınları bu faaliyetten ötürü vergi mükellefi değil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-ticaret yoluyla yapılan tüm satışları iş yeri açmış gibi kabul ettiği için ev kadınları e-ticarette vergiden muaf olamıyordu. Vergi mükellefi olmayan ev kadınları internet üzerinden 100 TL'lik sipariş aldığında tıpkı büyük bir sanayi kuruluşu gibi vergi ödemek zorunda kalıyordu. Üstelik bu faaliyetleri bir büyük şehir belediyesi sınırları içinde yapanlar, 800 bin esnafın yararlandığı basit usulden de yararlanamıyordu. TESK olarak yıllardır küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın desteklenmesi ve e-ticarete atılması için bu kanunun değişmesini talep ettik. Mecliste genel kurulun gündemine gelmeyi bekleyen bir torba yasa ile bu sorun çözülüyor" ifadelerini kullandı.



"EV KADINLARINA 5 BİN TL'Yİ GEÇMEYEN FAİZSİZ MİKRO KREDİ VERİLSİN"

uygulamanın mevcut durumu korumanın ötesinde ev kadınlarının e-ticarete atılması için teşvik niteliği taşıdığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Torba yasanın kabulü ile yıllık yaklaşık 30 bin TL'ye kadar satışını internetten yapan ev kadınlarının vergi muafiyeti devam edecek. Bu sayede ev kadınlarının el emeği göz nuru ürettiği ürünlerin e-ticaretteki satışından kaynaklanan gelirlerinden 30 bin TL'ye kadar vergi alınmayacak. Ev kadınlarının önünün açılması ve internetten müşteri bularak büyümeleri için bu uygulama önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın motivasyonunu artırmak için 5 bin TL'yi geçmeyen faizsiz mikro kredi desteği sağlanırsa kadınlarımızın üretimi daha da artacaktır. Üretimi teşvik eden bu mikro kredilerin ekonomiye katkısı verilen kredi tutarından çok daha büyük olacaktır."