TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Fon bünyesindeki 'sorunlu şirketler'in satış sürecini bu yıl başlatmayı hedeflediklerini bildirdi. 8 bine yakın mağdurun bulunduğu Dumankaya şirketleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gülal, "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
Dumankaya ve Naksan satılıyor
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