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  • 16.01.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 09:32

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL?

fiyatı FED'in küresel büyümedeki yavaşlamadan dolayı bu yıl faiz artırımlarına ara vereceği beklentileriyle gerilerken, Sterlin dün akşamki oylama öncesinde dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer yitirdikten sonra kayıplarını telafi etti. İşte 16 Ocak 2019 güncel dolar ve fiyatları...

Piyasalar FED'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapmamasını fiyatlıyor. Dolar ve euro fiyatları bu beklentiye göre şekilleniyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son dönemde ciddi ölçüde geriledi. İşte 16 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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