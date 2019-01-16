Piyasalar FED'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapmamasını fiyatlıyor. Dolar ve euro fiyatları bu beklentiye göre şekilleniyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son dönemde ciddi ölçüde geriledi. İşte 16 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI