Doğu Ekspresi yolculuğu büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çeken Doğu Ekspresi ile 1 Ocak-18 Aralık 2018 tarihleri arasında 271 bin 120 kişi yolculuk yaptı. Ankara Tren Garı'ndan günlük düzenlenen Doğu Ekspresi seferleri, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat 30 dakika sonra Kars'a varıyor. Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Doğu Ekspresi ile kar manzaralarını görmek isteyenler Ocak-Şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise Mayıs-Haziran dönemini tercih ediyor.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
Doğu Ekspresi’ne yolcu akını
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