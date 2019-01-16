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Doğu Ekspresi’ne yolcu akını
yolculuğu büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çeken Doğu Ekspresi ile 1 Ocak-18 Aralık 2018 tarihleri arasında 271 bin 120 kişi yolculuk yaptı. Ankara Tren Garı'ndan günlük düzenlenen Doğu Ekspresi seferleri, , , , üzerinden 24 saat 30 dakika sonra 'a varıyor. Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Doğu Ekspresi ile kar manzaralarını görmek isteyenler Ocak-Şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise Mayıs-Haziran dönemini tercih ediyor.

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