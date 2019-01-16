Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı. Ocak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmayı, kış şartları nedeniyle Mart ayına kadar kademeli geçiş olarak karar verdiklerinin altını çizdi.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
Büyük taşınma 3 Mart’ta tamam
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