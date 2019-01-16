5G ile yapay zeka birleşti

Türk Telekom, 5G teknolojilerinde yapay zeka uygulamalarını deneyen ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket, Nokia'nın yapay zeka destekli dijital asistanı MIKA ve AVA bilişsel servisler platformunu kullanarak gerçekleştirdiği denemelerde makine öğrenmesine dayalı yapay zeka teknolojilerini yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri üzerinde başarılı bir şekilde test etti. Ümraniye Teknopark'ta yapılan 5G teknolojilerinde yapay zeka ve makine öğrenme uygulamaları ile ilgili etkinlik kapsamında Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla iki farklı demo gerçekleştirildi.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
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