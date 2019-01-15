Pilotlara alkol testi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM), havalimanlarında alkol tarama testleri yapılmaya başlandı. İlk test 9 Ocak'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. SHGM denetçileri tarafından alkol tarama testleri, bundan sonraki süreçte tüm havalimanlarında sürdürülecek. Alkol tarama testleri, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasını içeriyor. Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0.20 promille kısıtlanmış bulunuyor.
LİSANS ASKIYA ALINIYOR
Limitin üstünde alkol tespit edilen uçucu personelin lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor. Mevzuata göre, pozitif sonuçlarla ilgili belirlenen sürede kan alınarak doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
LİSANS ASKIYA ALINIYOR
Limitin üstünde alkol tespit edilen uçucu personelin lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor. Mevzuata göre, pozitif sonuçlarla ilgili belirlenen sürede kan alınarak doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
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