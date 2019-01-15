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Genç esnafa kredi kolaylığı

Genç esnafa kredi kolaylığı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa verilen faizsiz kredilerin ekonominin canlanması için büyük önem taşıdığını belirterek, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak" dedi. Palandöken, Halkbank'ın verdiği faizsiz kredilerdeki 3 yıllık ustalık belgesi şartının 1 yıla düşürüldüğünü kaydetti.

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