Aslanlar kucakta

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ilk AslanPark'ı kapılarını İstanbul Tuzla Viaport Marina'da açtı. 8 dönüm üzerine kurulu, yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen, 12 farklı türden 30'a yakın hayvan bulunan AslanPark, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile hayata geçirildi. EAZA standartlarında dizayn edilen AslanPark'taki kedi türleri, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi. Via Grubu Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Tüm canlılarımız en hassas şekilde, doğal ortamlarına yakın alanlarda yaşamlarını sürdürmek için getirildi" açıklamasını yaptı.
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
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