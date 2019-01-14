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Her 45 saniyede bir sefer yapıldı

Her 45 saniyede bir sefer yapıldı
Geçen yıl hava sahasından ortalama her 15 saniyede bir uçak geçti. havalimanlarında da geçen yıl, her 45 saniyede bir uçak indi ya da kalktı. Atatürk Havalimanı'nda 464 bin 625, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 232 bin 267, 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda 718 sefer yapıldı. Megakentteki 3 havalimanından icra edilen geliş ve gidiş seferleri 697 bin 610 olarak hesaplandı. 'nda her 68 saniyede bir uçak pistten ayrıldı veya piste indi. Aynı dönemde 'nda uçakların her 136 saniyede piste iniş ya da kalkış yaptığı belirlendi.

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