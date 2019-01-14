Futbolun başkenti Antalya

Turist sayısında rekor üstüne rekor kıran Antalya, futbolda yabancı takımların ilgi odağı oldu. 2018 yılında her türlü karalama kampanyasına rağmen Antalya'ya bin 800 yabancı takım kamp yapmaya geldi.
Başta Rusya, Kazakistan, Ukrayna olmak üzere Almanya, Belçika, Çekya, Hırvatistan, Slovenya ve Polonya gibi ülkelerin kulüpleri Antalya'yı tercih etti. Bu yıl ilk defa Hindistan ekipleri de turizm başkentini ziyaret etti.
RAKAMLARLA ANTALYA'NIN POTANSİYELİ
907 tesis, 232 bin oda, 500 bin yatak
5 yıldızlı 397 tesis
Yabancı ziyaretçi gecelemelerinin yüzde 63'ü
25 adet Turizm Alanı ve Merkezi
6 Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi
929 sit alanı, 2970 Taşınmaz Kültür Varlığı
3009 tescilli yapı
210 mavi bayrak (şehir olarak dünya birincisi)
16 adet golf sahası
1.387 turizm seyahat acentesi
150 futbol sahası
KEMER DE TOPA GİRDİ
Futbol turizminden yeteri kadar pay alamayan Kemer, bu sezon Double Tree by Hilton Oteli sayesinde bu alanda da iddiasını ortaya koydu.
Hollanda ekiplerinden MVV Maastricht devre arası kampını otelde gerçekleştirdi. Kırmızı-Beyazlı ekibin futbolcuları otelden çok memnun kaldı.
MEHMET ALİ AKADA
Başta Rusya, Kazakistan, Ukrayna olmak üzere Almanya, Belçika, Çekya, Hırvatistan, Slovenya ve Polonya gibi ülkelerin kulüpleri Antalya'yı tercih etti. Bu yıl ilk defa Hindistan ekipleri de turizm başkentini ziyaret etti.
RAKAMLARLA ANTALYA'NIN POTANSİYELİ
907 tesis, 232 bin oda, 500 bin yatak
5 yıldızlı 397 tesis
Yabancı ziyaretçi gecelemelerinin yüzde 63'ü
25 adet Turizm Alanı ve Merkezi
6 Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi
929 sit alanı, 2970 Taşınmaz Kültür Varlığı
3009 tescilli yapı
210 mavi bayrak (şehir olarak dünya birincisi)
16 adet golf sahası
1.387 turizm seyahat acentesi
150 futbol sahası
KEMER DE TOPA GİRDİ
Futbol turizminden yeteri kadar pay alamayan Kemer, bu sezon Double Tree by Hilton Oteli sayesinde bu alanda da iddiasını ortaya koydu.
Hollanda ekiplerinden MVV Maastricht devre arası kampını otelde gerçekleştirdi. Kırmızı-Beyazlı ekibin futbolcuları otelden çok memnun kaldı.
MEHMET ALİ AKADA
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