Esnaf ve sanatkarın hükumetten beklentileri olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücrete bağlı olarak esnafımızın ödediği sigorta primleri yükseldi. Geçen yıl en düşük 700 TL olan sigorta primi yüzde 26 artışla 882 TL oldu. Üstelik yanında çalıştırdığı kişilere de prim ödeniyor. Primler azaltılmalı. Emeklilik için gereken prim gün sayısı Bağ,Kur'lu esnafta 9 bin gün. Bu gün sayısı da 7 bin 200'e indirilmeli SSK'lı çalışanlarla eşitlenmeli. AVM'ler ile esnaf arasındaki haksız rekabet şartları değişmeli" dedi.
- Ekonomi
- 13.01.2019
- Gazete
Esnafa prim indirimi
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