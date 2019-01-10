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  • 10.01.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 11:50

Bakan 'den çiftçilere müjde!

haberine göre çiftçilere müjde paketini açıkladı. Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.

Hükümetten çiftçilere müjde! Ödemeler başlıyor

, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız. Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta, 263 bin 519 yetiştiricimizin, 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18:00 itibariyle ödüyoruz" dedi.

522 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak, toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi.

Pakdemirli; "Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

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