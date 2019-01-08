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Yılda 700 TL cepte kalacak

Yılda 700 TL cepte kalacak
'nca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı. Spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28 tasarruf sağlanacağı vurgulandı. Spotda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 lira kazanılacağı vurgulandı.

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