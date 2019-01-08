Enerji Bakanlığı'nca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı. Spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28 tasarruf sağlanacağı vurgulandı. Spotda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 lira kazanılacağı vurgulandı.
- Ekonomi
- 08.01.2019
- Gazete
Yılda 700 TL cepte kalacak
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