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uzman erbaş alacak

Sahil güvenlik uzman erbaş alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2019 yılı birinci dönem 'uzman erbaş' alımına ilişkin şartlar belli oldu. Dün başlayan başvurular 17 Ocak saat 14.00'e kadar 'www.sg.gov. tr' üzerinden yapılacak. Uzman erbaş olmak isteyen adayların en az lise mezunu ve 2019'un Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. Adayların ayrıca askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları ve terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla sürenin geçmemiş olması isteniyor.

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