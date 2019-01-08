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’nda otopark ücretsiz

İstanbul Havalimanı’nda otopark ücretsiz
'nın otoparkları, Şubat ayı sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin Twitter'da yaptığı açıklamada, "Arabanız da otoparkımızda tatil yapacak. İstanbul Havalimanı otoparkı Şubat ayı sonuna kadar ücretsiz" ifadelerine yer verildi.

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