140 yeni market geliyor

Her gün 1 milyondan fazla misafirine hizmet veren Shell & Turcas, Shell Select marketleri ile de büyüyor. Shell Select marketleri ile 2013'te bir ilke imza atan Shell & Turcas, 5 yılda, 42 şehirde 360 noktaya ulaştı. Shell Select marketlerde kahveden sandviçe, soğuk sıkım meyve suyundan çiğ köfteye bin 500 farklı ürün sunuluyor. Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, akaryakıt alan her 2 kişiden birinin marketlerini de ziyaret ettiğini belirterek, "2020'de Shell Select Market sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 08.01.2019
- Gazete
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