Bugünkü
Takvim

140 yeni market geliyor

140 yeni market geliyor
Her gün 1 milyondan fazla misafirine hizmet veren Shell & Turcas, Shell Select marketleri ile de büyüyor. marketleri ile 2013'te bir ilke imza atan Shell & , 5 yılda, 42 şehirde 360 noktaya ulaştı. Shell Select marketlerde kahveden sandviçe, soğuk sıkım meyve suyundan çiğ köfteye bin 500 farklı ürün sunuluyor. Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, akaryakıt alan her 2 kişiden birinin marketlerini de ziyaret ettiğini belirterek, "2020'de Shell Select Market sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri140 yeni market geliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri