Zuckerberg 23 milyar dolar eridi

2018 yılı Facebook'un kurucusu Zuckerberg için iyi geçmedi. Facebook'taki skandal gelişmeler sonucu 23 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşayan Zuckerberg'in servetinin 49 milyar dolardan 26 milyar dolara gerilediği belirtildi. WhatsApp, Instagram gibi büyük platformların da sahibi olan şirket, Cambridge Analytica veri sızdırma olayı neticesinde büyük reklam kaybına uğramıştı.
- Ekonomi
- 06.01.2019
- Gazete
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