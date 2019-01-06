Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların ekonomiye katkısı yaklaşık 70 milyon euro oldu. Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla aynı anda 100 balon uçabiliyor. Bir saatlik balon turu fiyatı kişi başı 120 ile 170 euro arasında değişiyor.