TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaşanan ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Esnafa can suyu kredisi verilmeli" dedi. Etkin bir sicil affı yasası çıkartılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Esnaf krediye kolayca ulaşamıyor çünkü bunun en önemli nedeni kara liste. Kredilerde kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının kalkınmaya büyük faydası olacak."
- Ekonomi
- 06.01.2019
- Gazete
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