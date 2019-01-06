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Esnafa can suyu kredisi
TESK Başkanı , yaşanan ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesimin olduğunu belirterek, "Esnafa can suyu si verilmeli" dedi. Etkin bir sicil affı yasası çıkartılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Esnaf krediye kolayca ulaşamıyor çünkü bunun en önemli nedeni kara liste. Kredilerde kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının kalkınmaya büyük faydası olacak."

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