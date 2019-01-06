Altında 16 yıllık rekor

Yurt içinde "güvenli liman" özelliğinden dolayı en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018'de yatırımcısına son 16 yılın en yüksek yıllık getirisini sağladı. 2018'e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, 280 liraya ulaşsa da yılı 218 liradan tamamladı. Geçen yıl yatırımcısına yıllık bazda yüzde 37,3 getiri sağlayan gram altın 16 yılın da rekorunu kırdı.
- Ekonomi
- 06.01.2019
- Gazete
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