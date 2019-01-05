Memura 409 TL aile yardımı

Memurlara bu ay 3 zam birden yansıtılacak. Maaşlarına yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı yansıtılacak olan memurlar, yüzde 6.73 enflasyon farkı da alacak. Böylece çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251,68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98, 6 yaş üstü için 29,49 lira olarak uygulanıyordu. Eş yardımı bu ay 278,69 liraya çıkarken; çocuk yardımı 0-6 yaş için 65,30 liraya, 6 yaş üstü için 32,65 liraya ulaştı. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 369,64 lira ödenirken; bu tutar 409,29 liraya yükseldi.
ENGELLİYE DAHA FAZLA
Toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engeli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bu aydan itibaren 0-6 yaş arası çocuk için 88,47 yerine 97,95 lira, 6 yaş üstü çocuk için 44,24 yerine 48,98 lira ödenecek.
ENGELLİYE DAHA FAZLA
Toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engeli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bu aydan itibaren 0-6 yaş arası çocuk için 88,47 yerine 97,95 lira, 6 yaş üstü çocuk için 44,24 yerine 48,98 lira ödenecek.
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