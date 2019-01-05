Borçluya yeni süre

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanun'a göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini duyurdu. Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/ peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar yatırılabileceğini vurguladı. Bakan Selçuk, 2018 Aralık ve 2019 Ocak'ta ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi gereken GSS borçlarının gecikme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini kaydedtti.
- Ekonomi
- 05.01.2019
- Gazete
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