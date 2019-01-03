Gurbetçiye emeklilik desteği

Almanya, ve Belçika'da yaşayıp da Türkiye'den emekli aylığı alanların daimi ikametinin tespitinde zorunlu olan 'kesintili 270 gün' zorunluluğu kaldırıldı. 1 Ocak itibariyle sadece kesintisiz 183 gün Türkiye'de bulunulması, ikamet yerinin Türkiye olarak kabul edilmesi için yeterli sayılacak. Sürenin belirlenmesinde pasaporttaki giriş çıkışlara bakılacak.
- Ekonomi
- 03.01.2019
- Gazete
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