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Gurbetçiye lik desteği

Gurbetçiye emeklilik desteği
Almanya, ve Belçika'da yaşayıp da 'den aylığı alanların daimi ikametinin tespitinde zorunlu olan 'kesintili 270 gün' zorunluluğu kaldırıldı. 1 Ocak itibariyle sadece kesintisiz 183 gün Türkiye'de bulunulması, ikamet yerinin Türkiye olarak kabul edilmesi için yeterli sayılacak. Sürenin belirlenmesinde pasaporttaki giriş çıkışlara bakılacak.

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