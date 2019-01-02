Piyasaya doping

Mobilya, otomotiv, beyaz eşya ve konut sektörü yetkilileri kararı çok olumlu karşıladıklarını açıklayarak, "ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracaktır. Yılın ilk çeyreğinde indirimlerin piyasaya olumlu etkisi büyük olacak" dedi. Vergi indirimlerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Buna göre, konut satışında KDV oranları 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirim bu tarihe kadar devam edecek. Mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek. Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de 15'er puanlık indirim sürecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.
- Ekonomi
- 02.01.2019
- Gazete
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