İTO'dan düşük enflasyon

İstanbul'da, Aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0.14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0.58 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 13.68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 17.79 yükseldi. İstanbul'da Aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0.14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0.58 yükseldi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 17.68, toptan fiyatlar yüzde 22.91 artış kaydetti.
- Ekonomi
- 02.01.2019
- Gazete
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