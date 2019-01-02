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Esnafa 7.200 gün prim

Esnafa 7.200 gün prim
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'lı ve Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısının eşit olması gerektiğini belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkar kesimi için prim gün sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesini istedi. Esnaf ve sanatkarın uzun prim gün sayısının altında ezildiğini savunan Palandöken, "SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü bekliyor. Arada 5 yıllık fark var. Sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli" dedi.

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